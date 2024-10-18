«Монако» Головина продлил серию без поражений до 10 матчей – 7 побед, 3 ничьих

«Монако» продлил серию без поражений в этом сезоне до 10 матчей.

Сегодня монегаски сыграли вничью с «Лиллем » (0:0) в 8-м туре Лиги 1. Команда Александра Головина играла в меньшинстве с 61-й минуты после удаления Джордана Тезе , получившего прямую красную карточку. Спортс’‘ провел прямую онлайн-трансляцию игры.

Теперь у «Монако» 7 побед и 3 ничьих в этом сезоне.

На данный момент «Монако » с 20 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции. У «ПСЖ», идущего на втором месте, 17 очков и матч в запасе.