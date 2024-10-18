«Монако» Головина продлил серию без поражений до 10 матчей – 7 побед, 3 ничьих
«Монако» продлил серию без поражений в этом сезоне до 10 матчей.
Сегодня монегаски сыграли вничью с «Лиллем» (0:0) в 8-м туре Лиги 1. Команда Александра Головина играла в меньшинстве с 61-й минуты после удаления Джордана Тезе, получившего прямую красную карточку. Спортс’‘ провел прямую онлайн-трансляцию игры.
Теперь у «Монако» 7 побед и 3 ничьих в этом сезоне.
На данный момент «Монако» с 20 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции. У «ПСЖ», идущего на втором месте, 17 очков и матч в запасе.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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