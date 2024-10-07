Ван Нистелрой может стать и. о. главного тренера «МЮ» в случае увольнения тен Хага

Руд ван Нистелрой может временно возглавить «Манчестер Юнайтед».

Завтра руководство клуба проведет встречу в Лондоне, на которой будет принято решение о будущем Эрика тен Хага .

На подготовку к увольнению нидерландского специалиста пока ничего не указывает. Но если такое решение все же будет принято, главным кандидатом на пост исполняющего обязанности главного тренера будет Руд ван Нистелрой, пишет The Guardian.

Если бывший форвард «Юнайтед» произведет впечатление на руководство клуба, его кандидатуру могут рассмотреть и при поиске тренера на постоянную основу. В данный момент ван Нистелрой является ассистентом тен Хага.

Тен Хаг считает, что «МЮ» его не уволит. В разговоре с боссами ничто на скорую отставку не указывало