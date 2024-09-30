Тен Хаг останется тренером «МЮ», но давление на него растет. Ван Нистелрой может возглавить команду в случае отставки (ESPN)

Руд ван Нистелрой может возглавить «МЮ» в случае отставки Эрика тен Хага.

По данным ESPN, несмотря на поражение со счетом 0:3 от «Тоттенхэма» и текущее 12-е место в АПЛ, действующий главный тренер сохранит свой пост.

Отмечается, что 54-летний специалист находится под серьезным давлением перед матчами против «Порту» и «Астон Виллы».

Руководство клуба хочет увидеть улучшение ситуации, но не собирается принимать поспешных решений и тщательно обдумает ситуацию в ближайшие дни.

В «Юнайтед » считают, что хорошо подготовлены к переменам, если результаты и качество игры не станут лучше. Продвижение помощника Руда ван Нистелроя считается приемлемым вариантом как минимум в краткосрочной перспективе.

Бывший форвард «МЮ» имеет опыт работы главным тренером в ПСВ и сейчас является помощником Эрика тен Хага .