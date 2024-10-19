Тен Хаг о 14-м месте «МЮ»: «Таблица не лжет – положение недостаточно хорошее. Но внутри вижу хорошую картину и правильные шаги, которые подтверждают: мы идем в верном направлении» 

Эрик тен Хаг оценил турнирное положение «Манчестер Юнайтед» в АПЛ.

После 7 туров манкунианцы занимают в таблице 14-е место.

«Никто – ни игроки, ни персонал, ни руководство, ни совет директоров – недоволен турнирным положением, но мы знаем, что делаем. Также мы знаем, почему так происходит и что мы должны изменить. Но мы убеждены, что движемся туда, куда хотим, и способы успешно выступить в сезоне.

Внутри я вижу хорошую картину и правильные шаги, которые подтверждают, что мы идем в верном направлении. Но таблица не лжет – турнирное положение недостаточно хорошее», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед ».