7+6 Батракова – среди лучших стартов в истории РПЛ. Лишь двое результативнее

13 очков за 11 матчей – вау!

Алексей Батраков мощно начал сезон-2024/25, за 11 туров у него 13 результативных действий: семь голов и шесть ассистов.

Лучше на таком отрезке были лишь двое за последние 15 лет.

Батраков – в четверке лучших за последние 15 лет

Opta собирает данные об ассистах с 2009-го, поэтом опираемся на этот отрезок – уже весьма продолжительный. Вот девять игроков, которые сделали не менее десяти результативных действий за 11 первых матчей чемпионата.

Интересно, что треть игроков – из сезона-2022/23. Но больше половины – все-таки из 2010-х.

Халк ярко начинал, Малком добирал с пятого тура, Соболев всем забивал, Натхо четко бил пенальти

Присмотримся к этим показателям.

● Данни в сезоне-2013/14 выбил 14 очков. Голы были в 6 матчах из 11, среди них – хет-трик в игре с «Волгой». Помимо этой игры – по три результативных действия во встречах с «Ростовом» и «Спартаком» (по 1+2). В том же духе и продолжил – получился мощнейший сезон с 13+14.

● Халк в последнем сезоне за «Зенит» тоже начал здорово: сразу 9 очков за 6 стартовых матчей. Затем – пауза в проигранной игре с «Крыльями». После нее – результативная серия, в которую вошел и ассистентский хет-трик против «Ростова». Всего вышло аж 17+18 за сезон.

● Квинси Промес позапрошлой осенью набрал 13 очков. «Спартак» мощно начал с Гильермо Абаскалем, Квинси не забил только в четырех играх за этот отрезок, а с «Оренбургом» вообще получилось 2+2. В итоге Промес набил 20 голов в сезоне и отдал 7 результативных передач.

● Алексей Батраков ворвался в топ с 13 очками. Он не отметился лишь в 4 играх из 11, в остальных обязательно забивал или отдавал передачу. Лучший матч – 1+3 против «Ахмата».

● Малком феерил параллельно с Промесом: накопил 12 очков за 11 туров. Хотя, например, в первых четырех матчах у него было всего 0+1, зато потом – стабильно по одному-двум голевым действиям (кроме игры против «Динамо»). Бразилец в том сезоне отметился 7 ассистами, как и Промес, но забил на три гола больше – суммарно 30 очков по гол+пас.

● Десять лет назад Халк также набрал 12 баллов за 11 туров – и потом еще столько же за оставшиеся 19 матчей. Особенно удачным был старт – сразу 5+4 в 5 играх.

● Александр Соболев в 2019-м шел с 11 очками в «Крыльях Советов». Из 11 стартовых матчей только в трех он не отметился голом или результативным пасом. За игру было максимум два балла, зато стабильно – гол или пас. В следующем туре Соболев оформил дубль, а в оставшихся матчах за «Крылья» и потом за «Спартак» было лишь 2+1.

● Эдуард Сперцян осенью 2022-го выбил 11 очков за 10 первых туров – лишь три соперника от него не пострадали. Самая яркая игра – с «Уралом», там было 2+1, хоть и два гола Сперцян забил с пенальти.

● Бибрас Натхо к 11-му туру сезона-2014/15 сыграл только в восьми матчах, но оформил 7+3. Пять из семи голов он забил с пенальти, был хет-трик против «Ростова» (6:0) еще и с ассистом.

Батраков – лучший в Европе. Но и матчей больше

Всего шесть футболистов, включая Батракова, уже набрали не менее десяти очков в главных лигах Европы. Для примера взяли первые десять лиг по рейтингу УЕФА (топ-5 плюс Нидерланды, Португалия, Бельгия, Чехия и Турция) и РПЛ.

До десяти очков пока добрались игроки лишь пяти лиг. Среди них нет представителей Серии А и Лиги 1 – Маркус Тюрам и Усман Дембеле (по восемь очков) пока только на подходе.

Понятно, что число матчей – неравное, Батраков сыграл больше. Если считать среднее количество очков на матч, то интенсивнее всех пока идет Омар Мармуш – два за игру. Вторым бы в списке шел Коул Палмер с 1,57, а третьим Виктор Дьокереш с 1,5. У Батракова – 1,18.

И еще один интересный момент: в некоторых источниках можно найти десять очков у Харри Кейна (5+5). Например, столько дает Опта. А сайт Бундеслиги считает девять (5+4). Спорный ассист можно увидеть в последнем перед паузой матче против «Айнтрахта» – после передачи Кейна Майкл Олисе подработал мяч через ноги Махмуда Дауда и забил. Мы решили опереться на статистику Бундеслиги и не включать Кейна в таблицу. Жаль, что такой пас ему не засчитали.

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В сезоне-2024/25 Батраков сильно выделяется в РПЛ – 10+ по гол+пас не набрал никто. На подступах сразу трое с девятью очками – это Джон Кордоба (6+3), Эсекиэль Барко (5+4) и Вендел (1+8). По восемь у Максима Глушенкова (травмирован), Мирлинда Даку и Дмитрия Воробьева.

Интересно, кто отметится результативностью в следующем туре? У «Локомотива» игра в гостях с «Химками», у «Зенита» – с «Акроном» на выезде, а «Рубин» примет «Динамо». Плюс суперматч «Спартак» – «Краснодар».

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Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов