«Краснодар» сейчас на ходу и может спокойно рассчитывать на ничью или победу в матче со «Спартаком». Гранат об игре РПЛ

Владимир Гранат высказался в преддверии сегодняшнего матча РПЛ «Спартак» – «Краснодар».

«Сможет ли «Краснодар » увезти очки из Москвы? Я думаю, да. Им можно спокойно рассчитывать на ничью или на победу. Потому что они сейчас на ходу. Единственное, может, не вовремя пауза на матчи сборных была. Но ничего, у команды было время поработать над своими слабыми сторонами и улучшить сильные.

Что касается «Спартака », они все-таки играют дома и тоже в неплохой форме. Я ожидаю интересного матча», — сказал экс-игрок сборной России.