«Краснодар» сейчас на ходу и может спокойно рассчитывать на ничью или победу в матче со «Спартаком». Гранат об игре РПЛ
Владимир Гранат высказался в преддверии сегодняшнего матча РПЛ «Спартак» – «Краснодар».
«Сможет ли «Краснодар» увезти очки из Москвы? Я думаю, да. Им можно спокойно рассчитывать на ничью или на победу. Потому что они сейчас на ходу. Единственное, может, не вовремя пауза на матчи сборных была. Но ничего, у команды было время поработать над своими слабыми сторонами и улучшить сильные.
Что касается «Спартака», они все-таки играют дома и тоже в неплохой форме. Я ожидаю интересного матча», — сказал экс-игрок сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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