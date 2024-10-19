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  • Тен Хага просили быть помягче с игроками «МЮ» в прошлом сезоне. У Эрика возникали проблемы из-за несовершенного английского – он разозлил Каземиро, неправильно объяснив его отсутствие в составе
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Тен Хага просили быть помягче с игроками «МЮ» в прошлом сезоне. У Эрика возникали проблемы из-за несовершенного английского – он разозлил Каземиро, неправильно объяснив его отсутствие в составе

Критические замечания Эрика тен Хага устраивали в «Манчестер Юнайтед» не всех.

«Эрик очень резок и прямолинеен. По натуре он честный человек, но в прошлом сезоне пришлось ему сказать, чтобы он смягчил свой подход к футболистам. Он слишком часто бывал слишком критичен, хотя порой это было связано с уровнем его английского языка.

Он говорит по-английски, но не в полной мере понимает нюансы. Скажем, в прошлом сезоне он разозлил Каземиро, заявив, что тот не попал в состав по «футбольным причинам». Эрик имел в виду «тактические» причины, но в итоге вывел из себя многократного победителя Лиги чемпионов, создав ощущение, что критикует того как игрока», – сообщил ESPN источник, знакомый с ситуацией.

Также не все в команде были довольны тем, как тен Хаг обходился с Джейдоном Санчо и Маркусом Рэшфордом. Решение отстранить первого за выпад в соцсетях поначалу расценивалось как верное, но в итоге многие посчитали его слишком жестким и демонстрирующим отсутствие гибкости со стороны тренера.

Регулярная критика в адрес Рэшфорда тоже не способствовала набору им формы. Ситуация также усугублялась не всегда верным применением английской лексики.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
ESPN
logoКаземиро
logoЭрик тен Хаг
logoМаркус Рэшфорд
logoДжейдон Санчо
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