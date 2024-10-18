Бруну был готов покинуть «МЮ» летом, устав от неудач, но клуб «запаниковал и предложил крупный контракт» (ESPN)
Бруну Фернандеш мог сменить команду летом.
Как сообщает ESPN, полузащитник был готов уйти из «Манчестер Юнайтед» минувшим летом, поскольку начал уставать от того, что команде не удается добиться успеха.
В конечном счете португалец остался, поскольку «клуб запаниковал и предложил ему крупный контракт».
В этом сезоне Фернандеш провел 7 матчей в АПЛ и сделал 1 голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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