Бруну был готов покинуть «МЮ» летом, устав от неудач, но клуб «запаниковал и предложил крупный контракт» (ESPN)

Бруну Фернандеш мог сменить команду летом.

Как сообщает ESPN , полузащитник был готов уйти из «Манчестер Юнайтед » минувшим летом, поскольку начал уставать от того, что команде не удается добиться успеха.

В конечном счете португалец остался, поскольку «клуб запаниковал и предложил ему крупный контракт».

В этом сезоне Фернандеш провел 7 матчей в АПЛ и сделал 1 голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .