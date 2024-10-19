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  • Эрик тен Хаг: «Фергюсон – это и есть «МЮ». Сейчас мы не можем соответствовать заданным им стандартам, но все равно берем трофеи. 6 лет назад клуб ничего не выигрывал»
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Эрик тен Хаг: «Фергюсон – это и есть «МЮ». Сейчас мы не можем соответствовать заданным им стандартам, но все равно берем трофеи. 6 лет назад клуб ничего не выигрывал»

Эрик тен Хаг высоко оценил заслуги Алекса Фергюсона перед «Манчестер Юнайтед».

Сообщалось, что руководство манкунианцев приняло решение не платить бывшему главному тренеру за работу послом клуба, а также запретило посещать раздевалку после игр на «Олд Траффорд».

«Конечно, это влияет на нас. Сэр Алекс – это и есть «Ман Юнайтед». Он вывел «Юнайтед» на тот уровень, на котором клуб находится сейчас, и на нас все это оказывает влияние.

С другой стороны, и мы, и сэр Алекс знаем, что он сам этого хочет. Он хочет видеть побеждающий «МЮ». И я уверен, что он всегда готов помочь советом. В краткосрочной перспективе нам его помощь точно понадобится, как это и было последние 2,5 года.

Одно можно сказать точно: почти ни в одном клубе мира нет таких высоких ожиданий, как в «Ман Юнайтед». Это заложено еще в эпоху сэра Алекса, и всем, кто придет после него, придется с этим смириться.

Сейчас мы не можем соответствовать тем стандартам, которые он задал, но тем не менее мы выигрываем трофеи. Вспомните, шесть лет назад этот клуб не выигрывал трофеев, так что мы возвращаемся. Мы возвращаемся, но, очевидно, мы еще не достигли конечной точки.

Я хочу побеждать в каждой игре и хочу, чтобы каждый сезон был успешным, с трофеями и титулами. Это тот уровень ожиданий, который был установлен сэром Алексом», – сказал главный тренер «МЮ».

«МЮ» сократил Фергюсона. Новый шаг Рэтклиффа по уменьшению расходов

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
logoМанчестер Юнайтед
logoАлекс Фергюсон
logoпремьер-лига Англия
logoЭрик тен Хаг
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