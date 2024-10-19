«Игроки «Шеньхуа» показали страсть, с которой мы играем весь сезон». Слуцкий – о камбэке и лидерстве в лиге Китая
«Шеньхуа» в 28-м туре Суперлиги Китая выиграл у «Хэнаня» (2:1), проигрывая 0:1 – победный мяч забили на 89-й минуте матча. Благодаря победе и поражению «Шанхай Порта» от «Чэнду» (1:3) команда Слуцкого стала лидером чемпионата Китая.
«Я подозреваю, многие СМИ внимательнее следили за параллельным матчем, но игроки моей команды показали желание побеждать и страсть, которые были у нас весь сезон.
Проблемы с травмами сейчас очевидны. Например, Уилсон Манафа мог бы сыграть, но накануне получил травму на вечерней тренировке. Так что его возвращение снова откладывается. Мы будем максимально собранно готовиться к каждой следующей игре, отнесемся к оставшимся матчам с максимальной ответственностью», – отметил Слуцкий на пресс-конференции.
Таким образом, за два тура до завершения сезона «Шанхай Шеньхуа» возглавил таблицу, набрав 73 очка в 28 матчах. У «Шанхай Порта» 72 балла в активе.
В 29-м туре «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Шэньчжэнь Пен Сити» – матч в прямом эфире смотрите на Спортсе’’. В последнем туре новому лидеру чемпионата предстоит матч с «Чэнду».
«Шанхай» Слуцкого забил «Хэнаню» на 89-й (2:1) и выиграл 12-й из 13 последних матчей в чемпионате Китая
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