Главный тренер «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий высказался о выходе на 1-е место.

«Шеньхуа» в 28-м туре Суперлиги Китая выиграл у «Хэнаня» (2:1), проигрывая 0:1 – победный мяч забили на 89-й минуте матча. Благодаря победе и поражению «Шанхай Порта » от «Чэнду» (1:3) команда Слуцкого стала лидером чемпионата Китая .

«Я подозреваю, многие СМИ внимательнее следили за параллельным матчем, но игроки моей команды показали желание побеждать и страсть, которые были у нас весь сезон.

Проблемы с травмами сейчас очевидны. Например, Уилсон Манафа мог бы сыграть, но накануне получил травму на вечерней тренировке. Так что его возвращение снова откладывается. Мы будем максимально собранно готовиться к каждой следующей игре, отнесемся к оставшимся матчам с максимальной ответственностью», – отметил Слуцкий на пресс-конференции.

Таким образом, за два тура до завершения сезона «Шанхай Шеньхуа» возглавил таблицу, набрав 73 очка в 28 матчах. У «Шанхай Порта» 72 балла в активе.

В 29-м туре «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Шэньчжэнь Пен Сити» – матч в прямом эфире смотрите на Спортсе’’ . В последнем туре новому лидеру чемпионата предстоит матч с «Чэнду».

«Шанхай» Слуцкого забил «Хэнаню» на 89-й (2:1) и выиграл 12-й из 13 последних матчей в чемпионате Китая