«Бавария» подсветит стадион в розовый цвет для повышения осведомленности о профилактике рака груди

«Бавария» подсветит свой стадион в розовый цвет.

Мюнхенский клуб сделает это для повышения осведомленности о профилактике рака груди в месяц борьбы с раком молочной железы

Специальное освещение включат после матча «Баварии» и «Штутгарта» в субботу, 19 октября. Стадион также будет подсвечен розовым 20 октября, когда женская «Бавария» будет играть на выезде против «Байера».

Фото: fcbayern.com