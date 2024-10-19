«Бавария» подсветит стадион в розовый цвет для повышения осведомленности о профилактике рака груди
«Бавария» подсветит свой стадион в розовый цвет.
Мюнхенский клуб сделает это для повышения осведомленности о профилактике рака груди в месяц борьбы с раком молочной железы
Специальное освещение включат после матча «Баварии» и «Штутгарта» в субботу, 19 октября. Стадион также будет подсвечен розовым 20 октября, когда женская «Бавария» будет играть на выезде против «Байера».
Фото: fcbayern.com
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Баварии»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости