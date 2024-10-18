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  • «Ман Сити» – главный претендент на Виртца. «МЮ», «Арсеналу» и «Ливерпулю» Флориан тоже интересен, вариант с «Реалом» в «Байере» считают нереалистичным
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«Ман Сити» – главный претендент на Виртца. «МЮ», «Арсеналу» и «Ливерпулю» Флориан тоже интересен, вариант с «Реалом» в «Байере» считают нереалистичным

Главным претендентом на Флориана Виртца считается «Манчестер Сити».

О том, что интерес «горожан» имеет наиболее предметный характер, сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг. Также в число претендентов входят «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

«Реалу» Виртц тоже нравится, однако в команде из Леверкузена считают переход хавбека в мадридский клуб следующим летом нереалистичным вариантом.

Отмечается, что «Байер» не собирается продавать одного из своих лидеров «Баварии», если тот все же захочет уйти. Оптимальное развитие событий для действующих чемпионов Германии – продление контракта с 21-летним игроком.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
logoБавария
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logoМанчестер Юнайтед
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