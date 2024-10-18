«Он не подписал Райса здесь, так что теперь идет к нему!» Директор «Баварии» Эберль о Тухеле в сборной Англии
Макс Эберль отреагировал на назначение Томаса Тухеля тренером сборной Англии.
На этой неделе стало известно, что экс-тренер «Баварии» возглавил английскую национальную команду. Он приступит к работе 1 января.
«Это хороший выбор для них.
Просто в шутку: он не подписал Деклана Райса здесь, так что теперь он идет к Деклану Райсу!» – сказал директор «Баварии».
Тухель – новый тренер сборной Англии. Идеальный вариант, несмотря на провал в «Баварии»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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