«Он не подписал Райса здесь, так что теперь идет к нему!» Директор «Баварии» Эберль о Тухеле в сборной Англии

Макс Эберль отреагировал на назначение Томаса Тухеля тренером сборной Англии.

На этой неделе стало известно, что экс-тренер «Баварии» возглавил английскую национальную команду. Он приступит к работе 1 января.

«Это хороший выбор для них.

Просто в шутку: он не подписал Деклана Райса здесь, так что теперь он идет к Деклану Райсу!» – сказал директор «Баварии».

Тухель – новый тренер сборной Англии. Идеальный вариант, несмотря на провал в «Баварии»