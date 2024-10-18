Анри – лучший игрок АПЛ в XXI веке по версии Goal. Руни – 3-й, Роналду – 9-й, Джеррард выше Лэмпарда
Тьерри Анри признан Goal лучшим футболистом АПЛ в XXI веке.
Поигравший за «Арсенал» форвард возглавил список, включающий 25 игроков.
В рейтинг включены:
1. Тьерри Анри.
2. Пол Скоулз.
3. Уэйн Руни.
4. Кевин де Брюйне.
5. Стивен Джеррард.
6. Фрэнк Лэмпард.
7. Мохамед Салах.
8. Патрик Виейра.
9. Криштиану Роналду.
10. Давид Сильва.
11. Серхио Агуэро.
12. Эден Азар.
13. Венсан Компани.
14. Дидье Дрогба.
15. Родри.
16. Рио Фердинанд.
17. Джон Терри.
18. Харри Кейн.
19. Эрлинг Холанд.
20. Вирджил ван Дейк.
21. Петр Чех.
22. Эшли Коул.
23. Луис Суарес.
24. Сеск Фабрегас.
25. Яя Туре.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости