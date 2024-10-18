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Анри – лучший игрок АПЛ в XXI веке по версии Goal. Руни – 3-й, Роналду – 9-й, Джеррард выше Лэмпарда

Тьерри Анри признан Goal лучшим футболистом АПЛ в XXI веке.

Поигравший за «Арсенал» форвард возглавил список, включающий 25 игроков.

В рейтинг включены:

1. Тьерри Анри.

2. Пол Скоулз.

3. Уэйн Руни.

4. Кевин де Брюйне.

5. Стивен Джеррард.

6. Фрэнк Лэмпард.

7. Мохамед Салах.

8. Патрик Виейра.

9. Криштиану Роналду.

10. Давид Сильва.

11. Серхио Агуэро.

12. Эден Азар.

13. Венсан Компани.

14. Дидье Дрогба.

15. Родри.

16. Рио Фердинанд.

17. Джон Терри.

18. Харри Кейн.

19. Эрлинг Холанд.

20. Вирджил ван Дейк.

21. Петр Чех.

22. Эшли Коул.

23. Луис Суарес.

24. Сеск Фабрегас.

25. Яя Туре.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
logoВенсан Компани
logoЯя Туре
logoПатрик Виейра
logoМанчестер Юнайтед
logoРио Фердинанд
logoПол Скоулз
logoКриштиану Роналду
logoУэйн Руни
logoЧелси
logoПетр Чех
logoЭшли Коул
logoДжон Терри
logoФрэнк Лэмпард
logoДидье Дрогба
logoЛиверпуль
logoСтивен Джеррард
logoФрансеск Фабрегас
logoТьерри Анри
logoМанчестер Сити
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logoКевин де Брюйне
logoВирджил ван Дейк
logoХарри Кейн
logoМохамед Салах
logoРодри
logoЭрлинг Холанд
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