Казанский «Сокол» о вакансии таролога: «Получили более 600 заявок – нам писали ведьмы в третьем поколении и методисты йоги. Запустили тестовое задание»
«Мы получили более 600 заявок на вакансию таролога и поставили на паузу поиск, чтобы разобраться с тем, что есть. Заявок очень много, а специфика тарологов очень разная. Нам писали ведьмы в третьем поколении, особые методисты йоги и разные другие люди, которые предлагают разную консультацию эзотерического характера.
Мы поняли, что оказывается больше сфер, и запустили тестовое задание в социальных сетях тем, кто откликнулся на заявку. Так как эта идея была отдела медиакоммуникации, то мы берем на себя ношу нанять человека. Мы разбираемся в этом вопросе», – сказал PR-менеджер казанского клуба Артем Аксинин.
Казанский клуб разместил вакансию на должность таролога с зарплатой от 300 тысяч рублей в месяц.
Таролог с зарплатой от 300 тысяч – вакансия казанского «Сокола». Этот клуб купили после объявления на «Авито»
«Сокол» Казань может рассмотреть приглашение священника после таролога: «В зависимости от ситуации будем пробовать различные варианты»
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