Казанский «Сокол» о вакансии таролога: «Получили более 600 заявок – нам писали ведьмы в третьем поколении и методисты йоги. Запустили тестовое задание»

В казанском «Соколе» рассказали об отклике на вакансию таролога.

«Мы получили более 600 заявок на вакансию таролога и поставили на паузу поиск, чтобы разобраться с тем, что есть. Заявок очень много, а специфика тарологов очень разная. Нам писали ведьмы в третьем поколении, особые методисты йоги и разные другие люди, которые предлагают разную консультацию эзотерического характера.

Мы поняли, что оказывается больше сфер, и запустили тестовое задание в социальных сетях тем, кто откликнулся на заявку. Так как эта идея была отдела медиакоммуникации, то мы берем на себя ношу нанять человека. Мы разбираемся в этом вопросе», – сказал PR-менеджер казанского клуба Артем Аксинин.

Казанский клуб разместил вакансию на должность таролога с зарплатой от 300 тысяч рублей в месяц.

Таролог с зарплатой от 300 тысяч – вакансия казанского «Сокола». Этот клуб купили после объявления на «Авито»

«Сокол» Казань может рассмотреть приглашение священника после таролога: «В зависимости от ситуации будем пробовать различные варианты»