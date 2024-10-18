Глушаков о тратах в месяц: «Где-то 600 тысяч рублей. У меня много детей, семья, нужно обо всех заботиться»

Денис Глушаков рассказал, сколько тратит денег в месяц.

«Сколько мне нужно в месяц? Я, наверное, в этом отношении больше как Чернов, чем как Латышонок. Где-то 600 тысяч рублей нужно, наверное, да. У меня много детей, семья, и нужно обо всех заботиться», – сказал хавбек «Химок».