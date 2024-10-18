  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глушаков о тратах в месяц: «Где-то 600 тысяч рублей. У меня много детей, семья, нужно обо всех заботиться»
0

Глушаков о тратах в месяц: «Где-то 600 тысяч рублей. У меня много детей, семья, нужно обо всех заботиться»

Денис Глушаков рассказал, сколько тратит денег в месяц.

«Сколько мне нужно в месяц? Я, наверное, в этом отношении больше как Чернов, чем как Латышонок. Где-то 600 тысяч рублей нужно, наверное, да. У меня много детей, семья, и нужно обо всех заботиться», – сказал хавбек «Химок».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
logoХимки
logoпремьер-лига Россия
logoДенис Глушаков
деньги
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Денис Глушаков: «Я народный футболист. Начинал в ЦСКА, играл в «Локомотиве» и «Спартаке». Но с Черенковым меня сравнивать не нужно»
32вчера, 21:35
Глушаков планирует стать тренером: «Хотелось бы, чтобы «Спартак» следующее чемпионство отпраздновал во главе со мной»
42вчера, 18:19
Глушаков допустил, что пройдет стажировку в «Спартаке»: «Вижу себя тренером»
21вчера, 11:00
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Смородская о российских тренерах: «Юран, Шалимов, Федотов уже прошли почти все команды. У нас кризис кадров, некого звать» 
11сегодня, 02:13
Чемпионат Китая. Лидер «Шанхай Порт» в гостях у «Чэнду» с 3-го места. Трансляция на Спортсе’’ в 15:00 мск
1сегодня, 00:00Видео
Лапорта о партнерстве с Nike: «Это лучший контракт в мире футбола. Могли подписать в августе, но «Барса» получила еще более выгодное предложение, и Nike его повторила»
14вчера, 22:06
Бекхэм считает Месси самым «голодным» и преданным футболу игроком: «На его уровне – несомненно. Он все еще злится, когда игроки делают что-то не так, злится, когда проигрывает или не играет»
9вчера, 21:53
Денис Глушаков: «Я народный футболист. Начинал в ЦСКА, играл в «Локомотиве» и «Спартаке». Но с Черенковым меня сравнивать не нужно»
32вчера, 21:35
Кроос о попадании мяча в руку Кукурелье: «Мы все согласны, что это пенальти. Была ли игра рукой? Да. Заслужила ли Испания титул? Да»
27вчера, 21:17
Экс-глава «Барсы» Гаспар: «В истории «Реала» был не один Негрейра, а сотни. Для них хорошо, что дело не закрывают и тянут годами. Они знают, что никаких подкупов не было»
41вчера, 21:08
Лапорта про новый формат ЛЧ: «Думал, будет больше денег, но у нас больше матчей. Суперлига жива как никогда, все готово, ее формат будет привлекательным»
42вчера, 20:52
Месси про «Интер Майами»: «Я приехал не заканчивать карьеру, а помочь клубу вырасти. Люблю футбол»
17вчера, 20:43
Дэвид Бекхэм: «Месси учит молодежь, смотрит матчи академии «Интера». Лео первым приходит в зал и последним уходит. Он победитель»
21вчера, 20:23
Ко всем новостям
Последние новости
РУСАДА о приезде к сборной России: «Всегда дожидаемся конца тренировки и только потом проводим процедуры допинг-контроля. Руководство РФС не звонило и не возмущалось» 
12 минут назад
Аршавин о том, вернется ли Дзюба в топ-клуб: «Ему уже заканчивать пора. «Зенит» бы его не взял, даже если бы он был в ультраформе. Уже и так полна бочка огурцов» 
40 минут назад
Уилшер может войти в тренерский штаб «Норвича». Экс-хавбек «Арсенала» возглавляет юношескую команду «канониров»
2сегодня, 03:00
Байрамян о 4-матчевой безвыигрышной серии «Ростова» в РПЛ: «Только к себе могут быть вопросы — не к тренерскому штабу, а именно к игрокам. Нужно через работу переламывать ситуацию» 
1сегодня, 02:43
Орлов о Клаудиньо: «Не чувствует себя больше в своей тарелке. Потерялся, утратил уверенность в себе. Соперники к нему приноровились» 
4сегодня, 01:58
Минамино верит в чемпионство «Монако»: «У нас должны быть амбиции пройти весь путь на первом месте»
сегодня, 01:45
Мостовой о Барко: «Я бы тоже хотел бить пенальти в каждом матче. Хочется, чтобы он еще и с игры забивал. Все же так тяжелее, нежели с точки» 
8сегодня, 01:30
Аршавин о работе Дюкова в РФС: «Великолепно. Даже не знал, что будет переизбрание» 
2сегодня, 01:17
Непомнящий про РПЛ: «Один из самых интересных турниров в Европе. Есть драматургия! За чемпионство борются «Краснодар», «Локо», ЦСКА, «Динамо» и «Спартак». Спать спокойно Семаку не придется»
5вчера, 21:30
Леоненко о Мудрике: «Мишка-70, он же регбист, а теперь я его Мишка-угловой буду называть – куда он бьет? В каждом матче должен из полумоментов голы забивать, если его считают звездой. Такого нет»
10вчера, 20:38