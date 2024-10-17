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  • Мостовой сомневается, что Гвардиола слышал про Абаскаля: «Вот если спрошу про Хави, Иньесту, Кумана, Анчелотти, тогда он мне скажет. А про этого он ничего не знает, ответит как я: «Кто это?»
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Мостовой сомневается, что Гвардиола слышал про Абаскаля: «Вот если спрошу про Хави, Иньесту, Кумана, Анчелотти, тогда он мне скажет. А про этого он ничего не знает, ответит как я: «Кто это?»

Александр Мостовой поддержал возможное приглашение Пепа Гвардиолы в Россию.

Главного тренера «Манчестер Сити» приглашали вести лекции в РФС.

– Если приедет, поеду тоже поздороваюсь с ним. Повспоминаем, как играли друг против друга. Смотрю на такое приглашение положительно.

– Что, если спросить Гвардиолу об Абаскале?

– Пеп ответит так же, как и я: «Кто это?» Думаю, навряд ли он слышал об Абаскале что-то.

Вот если спрошу про Хави, Иньесту, Кумана, Анчелотти, тогда он мне скажет, да. А про этого он ничего не знает. Может, он его защитит, как соотечественника, конечно, не знаю... – сказал бывший полузащитник «Сельты».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoКарло Анчелотти
logoРоналд Куман
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoХави
logoАндрес Иньеста
logoРФС
logoАлександр Мостовой
logoПеп Гвардиола
logoСпорт-Экспресс
logoГильермо Абаскаль
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