Мостовой сомневается, что Гвардиола слышал про Абаскаля: «Вот если спрошу про Хави, Иньесту, Кумана, Анчелотти, тогда он мне скажет. А про этого он ничего не знает, ответит как я: «Кто это?»
Александр Мостовой поддержал возможное приглашение Пепа Гвардиолы в Россию.
Главного тренера «Манчестер Сити» приглашали вести лекции в РФС.
– Если приедет, поеду тоже поздороваюсь с ним. Повспоминаем, как играли друг против друга. Смотрю на такое приглашение положительно.
– Что, если спросить Гвардиолу об Абаскале?
– Пеп ответит так же, как и я: «Кто это?» Думаю, навряд ли он слышал об Абаскале что-то.
Вот если спрошу про Хави, Иньесту, Кумана, Анчелотти, тогда он мне скажет, да. А про этого он ничего не знает. Может, он его защитит, как соотечественника, конечно, не знаю... – сказал бывший полузащитник «Сельты».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
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