Аморим о возможном назначении в «Сити»: «У нас с Вианой разные пути. Если он перешел, не значит, что я тоже»

Рубен Аморим прокомментировал слухи о возможном назначении в «Манчестер Сити».

Сообщалось , «горожане» рассматривают возможность приглашения тренера «Спортинга» на случай ухода Пепа Гвардиолы. Контракт испанца рассчитан до конца этого сезона.

Ранее стало известно , что преемником Чики Бегиристайна на посту спортивного директора «Сити» станет Угу Виана, работавший с Аморимом в «Спортинге».

«У нас с Угу Вианой разные пути. Его назначение не означает, что я перейду в «Манчестер Сити». У нас с ним отличные профессиональные отношения», – сказал Аморим в интервью CabineSport.