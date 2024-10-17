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Аморим о возможном назначении в «Сити»: «У нас с Вианой разные пути. Если он перешел, не значит, что я тоже»

Рубен Аморим прокомментировал слухи о возможном назначении в «Манчестер Сити».

Сообщалось, «горожане» рассматривают возможность приглашения тренера «Спортинга» на случай ухода Пепа Гвардиолы. Контракт испанца рассчитан до конца этого сезона.

Ранее стало известно, что преемником Чики Бегиристайна на посту спортивного директора «Сити» станет Угу Виана, работавший с Аморимом в «Спортинге».

«У нас с Угу Вианой разные пути. Его назначение не означает, что я перейду в «Манчестер Сити». У нас с ним отличные профессиональные отношения», – сказал Аморим в интервью CabineSport.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoУгу Виана
logoПеп Гвардиола
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