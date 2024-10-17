Канчельскис о лекциях Фергюсона в РФС: «Я мог бы посодействовать. Ему надо сделать предложение, от которого он не откажется. Сейчас не каждый поедет в Россию, но когда все кончится – почему нет?»
Андрей Канчельскис хотел бы, чтобы Алекс Фергюсон приехал в Россию.
«Лекции надо читать хотя бы неделю. Если Гвардиола приедет на неделю, это будет интересно. Я бы обязательно сходил.
Что касается сэра Алекса Фергюсона, ему надо сделать такое предложение, от которого он не откажется. Фергюсон же дает лекции в университетах США.
Конечно, сейчас не каждый приедет в Россию из-за текущей ситуации в мире. Но когда все закончится – почему бы и нет? Я мог бы посодействовать РФС, чтобы он приехал в Россию, это не проблема», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
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