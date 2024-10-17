Канчельскис о лекциях Фергюсона в РФС: «Я мог бы посодействовать. Ему надо сделать предложение, от которого он не откажется. Сейчас не каждый поедет в Россию, но когда все кончится – почему нет?»

Андрей Канчельскис хотел бы, чтобы Алекс Фергюсон приехал в Россию.

«Лекции надо читать хотя бы неделю. Если Гвардиола приедет на неделю, это будет интересно. Я бы обязательно сходил.

Что касается сэра Алекса Фергюсона , ему надо сделать такое предложение, от которого он не откажется. Фергюсон же дает лекции в университетах США.

Конечно, сейчас не каждый приедет в Россию из-за текущей ситуации в мире. Но когда все закончится – почему бы и нет? Я мог бы посодействовать РФС , чтобы он приехал в Россию, это не проблема», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед ».