«Ман Сити» рассматривает назначение Алонсо на случай ухода Гвардиолы (The Athletic)
«Манчестер Сити» изучает возможных кандидатов на замену Пепу Гвардиоле.
Ранее сообщалось, что «горожане» рассматривают приглашение Рубена Аморима из «Спортинга» на случай ухода Гвардиолы. Контракт испанца рассчитан до конца этого сезона.
По данным The Athletic, среди обсуждаемых кандидатур также фигурирует тренер «Байера» Хаби Алонсо.
Утверждается, что на этой неделе сотрудники «Сити» получили электронное письмо от генерального директора Феррана Сориано, который, как ожидается, останется в клубе еще как минимум на два года, касающееся новых лиц в сфере бизнеса и футбольных операций City Football Group (CFG).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Athletic
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