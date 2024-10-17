«Ман Сити» рассматривает назначение Алонсо на случай ухода Гвардиолы (The Athletic)

«Манчестер Сити» изучает возможных кандидатов на замену Пепу Гвардиоле.

Ранее сообщалось , что «горожане» рассматривают приглашение Рубена Аморима из «Спортинга» на случай ухода Гвардиолы . Контракт испанца рассчитан до конца этого сезона.

По данным The Athletic, среди обсуждаемых кандидатур также фигурирует тренер «Байера » Хаби Алонсо .

Утверждается, что на этой неделе сотрудники «Сити » получили электронное письмо от генерального директора Феррана Сориано , который, как ожидается, останется в клубе еще как минимум на два года, касающееся новых лиц в сфере бизнеса и футбольных операций City Football Group (CFG).