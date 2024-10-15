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Лусиано Гонду: «Поставил цель стать лучшим бомбардиром РПЛ. Иногда получается забивать, иногда нет – надо мыслить позитивно»

Лусиано Гонду заявил о желании стать лучшим бомбардиром Мир РПЛ.

Лусиано, ты бодро стартовал в РПЛ, забив четыре гола в трех турах подряд. Сам ожидал, что начнешь карьеру в «Зените» настолько результативно?

– Нет, но очень старался помочь во всех матчах. Конечно, иногда получается, а иногда нет. Но важно быть ментально здоровым, ведь чемпионат длинный. Нужно много работать, чтобы играть на хорошем уровне. Чтобы команда находилась на первом месте.

– С «Краснодаром» и «Оренбургом» тебе отличиться не удалось. Переживаешь из-за того, что прервалась голевая серия?

– Мне как нападающему всегда хочется забивать. Не буду скрывать, что получаю от этого большое удовольствие. Бывает, что не получается, ведь нам иногда противостоят сложные соперники. Не считаю, что моя прервавшаяся голевая серия – это какая-то трагедия. Наоборот, надо мыслить позитивно. Главное – баланс во всем.

– Сколько голов ты должен забить к концу сезона, чтобы остаться довольным собой? Какая твоя личная цель как бомбардира?

– Точное количество мячей не назову. Но я поставил себе цель – стать лучшим бомбардиром РПЛ, – сказал нападающий «Зенита».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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