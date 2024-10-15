Гонду о том, почему играет без фамилии на футболке: «Обсуждал с «Зенитом», людям здесь комфортнее произносить так. Мне имя на футболке кажется красивее»
Лусиано Гонду рассказал, почему играет за «Зенит» без фамилии на футболке.
«Мне красивее кажется имя на футболке. Обсуждал это с клубом: и людям здесь проще и комфортнее произносить так.
Меня вообще во всех командах называют Лучи или Лучо, так что в «Зените» я Лусиано», – сказал аргентинский форвард.
В период игры за «Аргентинос Хуниорс» и сборную Аргентины до 23 лет футболист выступал с фамилией Гонду на спине.
Медведев о том, почему у Лусиано Гонду на футболке будет имя: «Латиноамериканцы часто выбирают на спине не фамилии, а имена или псевдонимы»
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Спорт-Экспресс»
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