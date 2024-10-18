Николсон помогал Мозесу с адаптацией в «Спартаке»: «Когда появился Шамар, он стал смеяться, какие-то приколюхи пошли. Увидели другого человека»
Ямайский форвард стал игроком красно-белых в январе 2022 года. Спортсу’’ удалось узнать некоторые факты из его жизни в России.
Так стало известно, что Виктор Мозес, который на тот момент больше года жил в «Спартаке», почти ни с кем не общался. Отчасти из-за ковида: Мозес очень боялся заболеть и снимал маску только на тренировках.
«Когда появился Шамар, Мозес раскрылся по-новому. Стал улыбаться, смеяться, какие-то приколюхи с ним пошли. Мы вообще увидели другого человека», – сообщает один из собеседников Спортса’’.
«Да, его самым близким и ярким другом всегда был Мозес. Когда Шамар вернулся из «Клермона», ему было прямо грустно, что братишка ушел в «Лутон».
Но они поддерживают связь и по сей день, видятся в других странах на пересадках. Комментируют фотки друг друга и рассказывают об успехах в соцсетях», – заявил другой источник Спортса’’.
«Я сейчас не в заявке, но ты увидишь, кто будет забивать». Неизвестный Шамар Николсон
Николсон писал Абаскалю, недовольный игровым временем в «Спартаке»: «Коуч, я же в полном порядке, почему ты меня не ставишь?» Форварда отправили в аренду в «Клермон»
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