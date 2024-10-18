Зобнин о «Спартаке»: «Шестое место – не наше. Нужно прибавлять и набирать очки»

Роман Зобнин недоволен шестым местом «Спартака».

В субботу красно-белые примут «Краснодар» в рамках 12‑го тура Мир РПЛ . «Краснодар» с 27 очками идет лидером в турнирной таблице, «Спартак» (19) – на шестом месте.

«Успели соскучиться, несколько дней отдохнули, с хорошим настроением готовимся. Да, результаты, к сожалению, нестабильны, бывают и хорошие игры, бывают и провальные.

Нужно прибавлять в этом и набирать очки, потому что если посмотреть в таблицу, то шестое место – не наше», – сказал полузащитник «Спартака ».