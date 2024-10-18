Зобнин о «Спартаке»: «Шестое место – не наше. Нужно прибавлять и набирать очки»
Роман Зобнин недоволен шестым местом «Спартака».
В субботу красно-белые примут «Краснодар» в рамках 12‑го тура Мир РПЛ. «Краснодар» с 27 очками идет лидером в турнирной таблице, «Спартак» (19) – на шестом месте.
«Успели соскучиться, несколько дней отдохнули, с хорошим настроением готовимся. Да, результаты, к сожалению, нестабильны, бывают и хорошие игры, бывают и провальные.
Нужно прибавлять в этом и набирать очки, потому что если посмотреть в таблицу, то шестое место – не наше», – сказал полузащитник «Спартака».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости