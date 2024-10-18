Александр Мостовой: «Если бы Абаскаля назначили в сборную Англии, футбол можно было бы закрывать. Хотя такие, как он, умеют хорошо устраиваться»
Александр Мостовой оценил назначение Томаса Тухеля главным тренером сборной Англии.
– Тухель для сборной Англии – хороший вариант. Надо было пробовать что-то новое, потому что от этой сборной всегда ждали большего, чем она показывала.
Там такое поколение игроков сейчас, что будет очень обидно с таким серьезным составом ничего не выиграть.
Поэтому англичане обратились к тренеру с именем.
– Могли бы представить назначение Абаскаля главным тренером?
– Не смешите.
Если бы Абаскаля назначили в сборную Англии, футбол можно было бы закрывать.
Хотя такие, как он, умеют хорошо устраиваться, – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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