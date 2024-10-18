«Я сейчас не в заявке, но ты увидишь, кто будет забивать». Неизвестный Шамар Николсон

Чернявский рассказывает про легенду.

Форвард «Спартака» Шамар Николсон по-настоящему вернулся: уже 3+2 в 6 матчах сезона. Деян Станкович не просто ставит ямайца в основу – а перекраивает ради него схему и двигает Барко с Угальде на другие позиции.

С чего вдруг Шамар так хорош? Что пообещал, когда вернулся в «Спартак»? Почему Абаскаль в него не верил? И как прошла аренда в «Клермон»?

Глеб Чернявский пообщался с людьми, которые хорошо знают Николсона.

Шамара обожают все: он очень добрый, открытый и искренний. И не переносит игнор

«Максимально отзывчивый и дружелюбный человек, – говорит про Шамара источник Спортса’’. – Один из самых искренних, что я видел (кстати, такими же чертами обладал и Кейта Бальде). Шамар никогда не проходит мимо, всегда спрашивает, как дела. Не просто задает вопрос ради вопроса, а всегда с конкретикой. Если видел какое-то мероприятие в сторис, то спрашивает, как оно прошло и почему его не позвали. Всегда предлагает вместе провести время: сходить на баскет или медиабаскет, посмотреть город».

«Шамар с Промесом вообще очень приветливы к любым сотрудникам – неважно, кто перед ними: боссы или уборщица, – говорит другой источник Спортса’’. – Оба готовы поболтать, кинуть респект за классные кроссы, сделать комплимент. Встретить так, будто вы знакомы давным-давно».

Примерно так о Николсоне отзываются все наши собеседники. Кто-то называет его любимчиком, кто-то – суперпозитивчиком, кто-то – просто душой.

Этот настрой излучается и за пределы клуба. Например, после победы в Кубке России Шамар давал шоу в открытой для журналистов раздевалке, обнимался с трофеем, называл его «май бэйби» и дарил праздник абсолютно всем. Причем не наиграно, а абсолютно естественно.

Но однажды Шамар чуть напряг людей, снимавших контент с его участием. Контекст такой: после перехода в «Спартак» он дал сильное интервью , где рассказал, как отца убили на стадионе практически на его глазах:

«Я не играл в футбол примерно полтора года. Было очень тяжело. Тот день стал одним из худших в жизни, потому что мы с папой были очень близки. Я бросил футбол и бросил вообще все хорошее. Думал только о плохом. Я тусовался с гангстерами и ходил с пушкой. На Ямайке это встречается на каждом шагу, достать оружие очень легко. Я перестал ночевать в доме своей матери. Знаете, что такое бессонница? Я не мог уснуть до самого утра, и так было постоянно.

После этого впал в депрессию, думал только о мести. Опять же, на Ямайке так принято. Когда происходит нечто подобное, ребенок хочет отомстить. Тогда я перебрался в другую часть страны – в Портмор. Осел там на долгое время. Только тогда осознал, что это может привести меня только в два места: на кладбище или в тюрьму. И стал снова концентрироваться на футболе. А мысли об отце были мотивацией. С тех пор каждый раз, когда думаю, что силы кончились и расти дальше не получается, вспоминаю папу и обещаю себе преодолеть все трудности ради него».

Через пару дней с Николсоном записывали видео, где надо было угадать песню. Шамар ранее говорил, что слушает регги и вообще разбирается в жанре.

«Ему поставили трек Don’t worry, be happy, – говорит источник Спортса’‘. – Шамар ответил, что это Боб Марли. На самом деле, это не Боб Марли, но человечество так считает, уже ничего не поделать.

Ребята ему и сказали, что это не Боб Марли. Шамар изменился в лице и крайне недовольно на них посмотрел.

На фоне интервью про пистолеты выглядело реально устрашающе. Правда, уже через несколько секунд ситуация стала мемом»

Шамар расшевелил Мозеса, который раньше был угрюмый, а сейчас шутит и веселится

Шамар способен зажечь кого угодно. Насколько известно Спортсу’’, Виктор Мозес больше года жил в «Спартаке» сам по себе и почти ни с кем не общался. Отчасти из-за ковида: Мозес очень боялся заболеть и снимал маску только на тренировках. Все изменилось после трансфера Николсона.

«Когда появился Шамар, Мозес раскрылся по-новому. Стал улыбаться, смеяться, какие-то приколюхи с ним пошли, – говорит источник Спортса’’. – Мы вообще увидели другого человека».

«Да, его самым близким и ярким другом всегда был Мозес, – подтверждает другой источник. – Когда Шамар вернулся из «Клермона», ему было прямо грустно, что братишка ушел в «Лутон». Но они поддерживают связь и по сей день, видятся в других странах на пересадках. Комментируют фотки друг друга и рассказывают об успехах в соцсетях»

Кажется, Николсону вообще нравится вдохновлять. Вот один любопытный момент.

«Шамар очень любит камеру: готов давать всякие проповеднические и мотивирующие речи, говорить о ментальности, целях. Они в этом похожи с Промесом, обожают такие спичи. И произносят их действительно убедительно».

Наши собеседники сходятся, что в прошлом сезоне команде не хватало такого зажигательного и яркого человека, как Шамар.

Жизнерадостность Шамара смущала Абаскаля. Форвард писал тренеру: «Коуч, я ведь хорош, почему не ставишь?»

При Паоло Ваноли Шамар точно был неплох – и много играл, и много забивал (8 голов в 16 матчах во всех турнирах).

А вот с Абаскалем не сложилось (4 гола в 27 матчах во всех турнирах, в основном выходы на замену). Николсон играл явно меньше, чем хотел, и требовал объяснений. В один из вечеров набрался смелости и написал тренеру: «Коуч, я же в полном порядке, почему ты меня не ставишь?»

Так отношения совсем сломались – закончилось арендой в «Клермон». Наши собеседники объясняют: Абаскаль любит футболистов-роботов, которых можно запрограммировать. Шамар – противоположность: требует индивидуальный подход и личные разговоры.

«Абаскаль не из этой вселенной, он так не работает, с футболистами он не нянчится, – говорит источник Спортса’’. – Я не знаю историю про сообщение, но вполне допускаю, что так могло быть. Стена игнора выбивает Шамара из колеи – он последние месяцы при Абаскале был сам не свой. Вероятно, стало совсем непросто психологически, поэтому начал действовать.

Понимаете, для Шамара не так страшно сесть на лавку. Гораздо страшнее – если его будут игнорировать. С ним нужно общаться, объяснять, что не так, поддерживать, верить в него. Говорить в духе: «Я не сомневаюсь, что ты сможешь, ты покажешь». Тогда он зажигается и работает максимально».

Шамар в «Клермоне»: пыхтел изо всех сил и был главным нападающим

Здесь мы доверимся главному по французскому футболу на Спортсе’’ – Артему Денисову (надеемся, вы подписаны на его канал ).

«Когда Шамар только приходил, я не особенно верил, что чего-то получится, воспринимал скорее как игрока-мем. Казалось, будет максимум в ротации – несмотря на то, что «Клермон» из подвала Лиги 1.

В итоге Николсон приятно удивил. Во Франции ему доверяли, был основным нападающим. Хорошо помню матч с «ПСЖ», когда Шамар проделал огромную работу: цеплялся за все забросы, скидывал, подыгрывал, серьезно бился. Да, реализация так себе, но он много старался и играл на команду.

Это работало: партнеры забрасывали, а Николсон цеплялся, бросаясь на все мячи. Так его команда и продвигалась к чужой штрафной. Но, к сожалению, его реализация была так себе.

Есть отрезок, когда он забил три подряд, но это были чуть ли не все его голы за сезон.

Под конец «Клермон» посыпался, а у Николсона еще и случился небольшой конфликт с тренером, он сел в запас. На финише команда была очевидно худшей в лиге и по делу вылетела.

Тем не менее Шамар превзошел ожидания. Я думал, будет хуже».

Шамар вернулся в «Спартак» при Угальде, Соболеве и Виллиане Жозе, но пообещал выгрызть себе место

Превосходит ожидания Шамар и сейчас. Летом «Спартак» наигрывал схему в одного центрфорварда, поэтому совсем не верилось, что осенью Шамар будет выходить в старте и забивать. На тот момент надо было выигрывать конкуренцию у Угальде, Виллиана Жозе и Соболева.

«Сейчас он такой же, каким пришел в 2022-м, – говорит источник Спортса’’. – На позитиве, душевный ямайский гэнгста-парень. Есть в этом роль Станковича. Хотя на старте сезона Шамар даже в заявку не попадал. Деян его не игнорировал, постоянно общался, пообещал нормальный шанс, если тот наберет форму. И слово сдержал: Шамар серьезно тренировался, старался, работал – и теперь на поле».

Интересно, что Николсон вообще не сомневался, что прорвется. Вот две летние истории от разных источников.

«Мне понравился настрой Шамара, когда он приехал. Ведь мало кто верил, что он останется. Говорили: «Ну это без шансов, есть три нападающих, куда его ставить-то?» А Шамар сразу дал понять: я вернулся не для того, чтобы снова уехать в аренду. Я буду бороться за шанс и заслужу его. Теперь он хочет большего – постоянно играть в основе и забивать».

«В августе он мне сказал: «Запомни: сейчас я не в основе и даже не в заявке, но потом ты увидишь, кто будет в старте и кто будет забивать». Имел в виду, конечно же, себя».

Верите, что продолжит?

Фото: РИА Новости /Александр Вильф; zenit.ru/ /Вячеслав Евдокимов; Panoramic/Keystone Press Agency, Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

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