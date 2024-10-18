Николсон писал Абаскалю, недовольный игровым временем в «Спартаке»: «Коуч, я же в полном порядке, почему ты меня не ставишь?» Форварда отправили в аренду в «Клермон»

Шамар Николсон писал Гильермо Абаскалю насчет игрового времени в «Спартаке».

Ямайский форвард стал игроком красно-белых в январе 2022 года. Спортсу’’ удалось узнать некоторые факты из его жизни в России.

Когда «Спартак» тренировал Абаскаль, Николсон забил 4 гола в 27 матчах во всех турнирах, в основном выходя на замену.

В один из вечеров нападающий написал тренеру: «Коуч, я же в полном порядке, почему ты меня не ставишь?» Отмечается, что отношения были испорчены: сезон-2023/24 игрок провел во французском «Клермоне ».

«Абаскаль не из этой вселенной, он так не работает, с футболистами он не нянчится. Я не знаю историю про сообщение, но вполне допускаю, что так могло быть.

Стена игнора выбивает Шамара из колеи – он последние месяцы при Абаскале был сам не свой. Вероятно, стало совсем непросто психологически, поэтому начал действовать.

Понимаете, для Шамара не так страшно сесть на лавку. Гораздо страшнее – если его будут игнорировать. С ним нужно общаться, объяснять, что не так, поддерживать, верить в него.

Говорить в духе: «Я не сомневаюсь, что ты сможешь, ты покажешь». Тогда он зажигается и работает максимально», – отметил собеседник Спортса’‘ .

В этом сезоне Николсон провел за «Спартак» шесть матчей во всех турнирах и забил три гола.

«Я сейчас не в заявке, но ты увидишь, кто будет забивать». Неизвестный Шамар Николсон