РФС отклонил апелляцию экс-директора «Оренбурга» Андреева: «Буду отбывать год дисквалификации, повторно подать жалобу нельзя»
После матча с «Ростовом» (2:3) в 5-м туре Мир РПЛ Андреев в нецензурной форме раскритиковал работу бригады арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. В протокол матча также внесено агрессивное поведение функционера в отношении судей. В результате менеджер был отстранен от футбола на три года, два из них – условно. Андреев обжаловал решение в Апелляционном комитете РФС.
«Отказать в удовлетворении жалобы Дмитрия Андреева на решение комитета РФС по этике от 30 августа 2024 года. Оставить решение комитета РФС по этике от 30 августа 2024 года в силе», – говорится в сообщении пресс-службы РФС.
Бывший спортивный директор «Оренбурга» прокомментировал решение апелляционного комитета «Спорт-Экспрессу».
«Теперь точно буду отбывать год дисквалификации, повторно подать жалобу нельзя. В Апелляционном комитете РФС заявили, что наказание оставили в силе, и больше ничего», – сказал Андреев.
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