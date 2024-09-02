«Оренбург» уволит Андреева, но допускает его возвращение после дисквалификации. Менеджера отстранили на 3 года от футбола, 2 из них – условно

«Оренбург» уволит Дмитрия Андреева на фоне отстранения функционера.

Спортивный директор «Оренбурга» отстранен от футбола на три года, два из них – условно, а также оштрафован на 300 тысяч рублей.

После матча с «Ростовом» (2:3) в 5-м туре Мир Андреев в нецензурной форме раскритиковал работу бригады арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. В протокол матча также внесено агрессивное поведение функционера в отношении судей.

«Генеральный директор в настоящее время готовит или уже приготовил приказ об увольнении Дмитрия Андреева из клуба.

Мы законопослушные и понимаем, что должны принять на сегодняшний день такое решение.

Мы пока думаем, как восполнить уход от этой деятельности Дмитрия Степановича. Есть несколько вариантов, которые мы рассматриваем. Подумаем и примем решение окончательное.

Допускаем его возвращение [после дисквалификации]. Дмитрий Степанович, на наш взгляд, работал достаточно профессионально в клубе. Он может быть и дальше у нас востребован», – сказал президент «Оренбурга» Василий Еремякин.