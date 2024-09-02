«Оренбург» уволит Андреева, но допускает его возвращение после дисквалификации. Менеджера отстранили на 3 года от футбола, 2 из них – условно

Теги премьер-лига Россия Оренбург Дмитрий Андреев Спорт-Экспресс Василий Еремякин Футбол

«Оренбург» уволит Дмитрия Андреева на фоне отстранения функционера.

Спортивный директор «Оренбурга» отстранен от футбола на три года, два из них – условно, а также оштрафован на 300 тысяч рублей.

После матча с «Ростовом» (2:3) в 5-м туре Мир РПЛ Андреев в нецензурной форме раскритиковал работу бригады арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. В протокол матча также внесено агрессивное поведение функционера в отношении судей.

«Генеральный директор в настоящее время готовит или уже приготовил приказ об увольнении Дмитрия Андреева из клуба.

Мы законопослушные и понимаем, что должны принять на сегодняшний день такое решение.

Мы пока думаем, как восполнить уход от этой деятельности Дмитрия Степановича. Есть несколько вариантов, которые мы рассматриваем. Подумаем и примем решение окончательное.

Допускаем его возвращение [после дисквалификации]. Дмитрий Степанович, на наш взгляд, работал достаточно профессионально в клубе. Он может быть и дальше у нас востребован», – сказал президент «Оренбурга» Василий Еремякин.

25 комментариев
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Обойдут элементарно! Назначат формально какого-нибудь Пупкина вместо Андреева, а тот продолжит работу, как и раньше. Только в клубе не будет отсвечивать, но это не проблема.
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"Менеджера отстранили на 3 года от футболиста"
Ой, что делается...
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жаль, хороших игроков вез в Оренбург
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Ответ Aleksey Yashin
Оренбург: Андреев уволен 2 недели назад
Не. Так ты плюсики не заработаешь.
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Ответ Роман Грожан
жаль, хороших игроков вез в Оренбург
Да он и продолжить этл делать).
Только не будет светиться, и все.
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От какого именно футболиста его отстранили? )))
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"Мы пока думаем, как восполнить уход от этой деятельности Дмитрия Степановича. "

Учите русский матерный, вот и восполните.
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Самое главное, что абсолютно проигнорировали причины, которые привели к агрессии Андреева. А это говорит о том, что и в дальнейшем можно ожидать таких демаршей в отношении работы бригады арбитров. Справедливым было бы и работавшую в том матче бригаду арбитров отстранить от футбола на три года, из них два условно.
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Ответ Кот болотный
"Менеджера отстранили на 3 года от футболиста" Ой, что делается...
Воспитывал традиционные ценности
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Судьи косячат им ничего нет, а кто то со стороны клуба сказал (директор, тренер, игрок, и т.д) сразу штраф, отстранения, дисквалификации...и не важно Оренбург, Рубин, КС или другой клуб. Должен быть одинаковый подход ко всем
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В калмыцкие степи Уралан поднимать
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Это слишком строгое наказание, но его выбрали для показательной порки, к тому же нельзя в современном футболе угрожать побить судью и агрессивно блокировать его выход с поля, так что вполне заслуженно
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Откроет курсы риторики для футболистов)
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Ну это же бред! Тем более всё по делу сказал, ну матом, ну и что? Штраф ладно, но какие три года отстранения?
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Как ,иногда,хочеться сказать о безбородове все самое нежное и прекрасное,у одного наболело.
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А его нельзя было перевести на нефутбольную должность?
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А за что? Не он же на варе, на х****е сидел)
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Ощущение, что это показательная порка. Предельно жёсткая, чтобы другие трижды подумали перед тем, как давать волю эмоциям.
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Интересуюсь узнать, на сколько лет отстраняли руководителя московского Динамо Николая Толстых, когда он "вежливым матом" попросил арбитра матча прийти в раздевалку команды, откуда арбитр вышел с разбитой губой? :)
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Ответ NIKPLUS
Обойдут элементарно! Назначат формально какого-нибудь Пупкина вместо Андреева, а тот продолжит работу, как и раньше. Только в клубе не будет отсвечивать, но это не проблема.
Как вариант. С почты пупкина будет приходить аналитика...
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Ответ bilbiveter
Это слишком строгое наказание, но его выбрали для показательной порки, к тому же нельзя в современном футболе угрожать побить судью и агрессивно блокировать его выход с поля, так что вполне заслуженно
Зато на весь стадион из будки диктора кричать "судья продажная, козёл ты"можно.
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Ответ bilbiveter
Это слишком строгое наказание, но его выбрали для показательной порки, к тому же нельзя в современном футболе угрожать побить судью и агрессивно блокировать его выход с поля, так что вполне заслуженно
Слишком строгое вполне заслуженное наказание...Принимай таблетки, чел
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