Андреев про отстранение за мат и агрессию в адрес судей: «Ни консультировать, ничего нельзя – могут быть санкции к «Оренбургу». Надо менять профессию, скорее всего»
– Вы отошли от футбольных дел, но казалось, что вы будете все равно формально присутствовать в «Оренбурге».
– Ни консультировать, ничего нельзя делать. Бог со мной, там могут быть применены не очень хорошие санкции к клубу.
– Чисто технически как можно проверить, что вы не консультируете «Оренбург»? Вам может позвонить гендиректор и посоветоваться?
– Он мне пока не звонил. Недавно мне позвонил Мансилья, говорит: «Пойдем кофе попьем». Как раз перед «Зенитом». Естественно, он мне что-то рассказал.
– Чем вы должны жить сейчас?
– Скорее всего, надо менять профессию. Но пока нет необходимости искать себе работу, поэтому будем отбывать срок.
– Кто теперь осуществляет функции спортивного директора в «Оренбурге»?
– Они там разделились, насколько я знаю: Василий Петрович (Еремякин, президент клуба – Спортс’’), генеральный директор, вице-президент. Там сейчас нет ничего такого, чтобы надо было активно включаться в работу.
– У вас есть какая-то договоренность с клубом?
– Нет, никаких договоренностей с клубом нет. Неизвестно, что будет через полгода, а год – это очень большой срок.
– Вы можете себя представить в другом клубе?
– Я сейчас вообще хотел бы не то что в другом клубе, а в футболе себя представить, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» бывший спортивный директор «Оренбурга», отстраненный от футбола на три года, два из которых условно.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий