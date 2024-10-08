Андреев про отстранение за мат и агрессию в адрес судей: «Ни консультировать, ничего нельзя – могут быть санкции к «Оренбургу». Надо менять профессию, скорее всего»

Дмитрий Андреев рассказал, может ли взаимодействовать с «Оренбургом».

– Вы отошли от футбольных дел, но казалось, что вы будете все равно формально присутствовать в «Оренбурге».

– Ни консультировать, ничего нельзя делать. Бог со мной, там могут быть применены не очень хорошие санкции к клубу.

– Чисто технически как можно проверить, что вы не консультируете «Оренбург»? Вам может позвонить гендиректор и посоветоваться?

– Он мне пока не звонил. Недавно мне позвонил Мансилья , говорит: «Пойдем кофе попьем». Как раз перед «Зенитом». Естественно, он мне что-то рассказал.

– Чем вы должны жить сейчас?

– Скорее всего, надо менять профессию. Но пока нет необходимости искать себе работу, поэтому будем отбывать срок.

– Кто теперь осуществляет функции спортивного директора в «Оренбурге»?

– Они там разделились, насколько я знаю: Василий Петрович (Еремякин , президент клуба – Спортс’’), генеральный директор, вице-президент. Там сейчас нет ничего такого, чтобы надо было активно включаться в работу.

– У вас есть какая-то договоренность с клубом?

– Нет, никаких договоренностей с клубом нет. Неизвестно, что будет через полгода, а год – это очень большой срок.

– Вы можете себя представить в другом клубе?

– Я сейчас вообще хотел бы не то что в другом клубе, а в футболе себя представить, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» бывший спортивный директор «Оренбурга », отстраненный от футбола на три года, два из которых условно.