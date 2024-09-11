Экс-директор «Оренбурга» Андреев подал апелляцию на отстранение от футбола за мат и агрессию в адрес судей
Экс-директор «Оренбурга» подал апелляцию на свое отстранение от футбола.
«Апелляционный комитет РФС получил жалобу Дмитрия Андреева на свое отстранение от футбола», – сообщили в службе коммуникаций РФС.
После матча с «Ростовом» (2:3) в 5-м туре Мир РПЛ бывший спортивный директор в нецензурной форме раскритиковал работу бригады арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. В протокол матча также внесено агрессивное поведение функционера в отношении судей.
Андреева отстранили от любой деятельности, связанной с футболом, на три года, два из которых условно. Также он получил штраф в размере 300 тысяч рублей.
«Оренбург» уволит Андреева, но допускает его возвращение после дисквалификации. Менеджера отстранили на 3 года от футбола, 2 из них – условно
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
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