Тухель возьмет из «Челси» в сборную Англии аналитика и тренера вратарей (The Times)
Томас Тухель планирует взять специалистов из «Челси» в сборную Англии.
51-летний немец возглавил национальную команду 16 октября.
По данным The Times, Тухель планирует усилить штаб тренером вратарей Илариу и аналитиком Джеймсом Мельбурном из «Челси».
Илариу выступал за лондонский клуб с 2006 по 2014 год, а с 2016-го работает в нем с голкиперами. Мельбурн является сотрудником «Челси» с 2005 года.
Ожидается, что переход будет согласован со всеми сторонами в течение нескольких ближайших дней.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Times
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