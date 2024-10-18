Тухель возьмет из «Челси» в сборную Англии аналитика и тренера вратарей (The Times)

Томас Тухель планирует взять специалистов из «Челси» в сборную Англии.

51-летний немец возглавил национальную команду 16 октября.

По данным The Times, Тухель планирует усилить штаб тренером вратарей Илариу и аналитиком Джеймсом Мельбурном из «Челси».

Илариу выступал за лондонский клуб с 2006 по 2014 год, а с 2016-го работает в нем с голкиперами. Мельбурн является сотрудником «Челси » с 2005 года.

Ожидается, что переход будет согласован со всеми сторонами в течение нескольких ближайших дней.

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