Руни о Тухеле в сборной Англии: «Удивлен, что не выбрали кого-то из своих тренеров. Томас – хороший специалист, надеюсь, все получится»

Уэйн Руни оценил назначение Томаса Тухеля главным тренером сборной Англии.

«Я удивлен. Он очень хороший тренер, но я удивлен, что английская федерация наняла его.

Но я желаю ему всего наилучшего и надеюсь, что у него все получится.

То, что английская федерация создала за последние 10-15 лет, стало отличной платформой для молодых тренеров.

Поэтому я удивлен, что они не выбрали кого-то из своих специалистов.

Но, как я уже сказал, они приняли это решение, и я желаю Томасу всего наилучшего и надеюсь, что он хорошо справится с задачей», – сказал бывший нападающий сборной Англии о немецком тренере.