«Куба... Там америкашки рядом. Лучше где безопаснее». Аршавин предложил России сыграть с Мальдивами

Андрей Аршавин не хотел бы, чтобы Россия играла в гостях у сборной Кубы.

– Вопрос про сборную России: мы продолжаем учить географию. Могли сыграть с Пакистаном.

– Мальдивы , Мальдивы! «Матч ТВ» надо обязательно сделать студию на бровке. Можно из моря не выходить. Мечтаю. Это апогей! Что там еще? Сейшелы и Маврикий .

– Куба еще.

– Куба... Там америкашки рядом. Лучше другое, где безопаснее.

– Чем можно заполнять такой промежуток, когда матчей нет?

– В целом, думаю, выбор вообще не собираться. Как один из вариантов.

Второе – проводить матчи в регионах. Пускай сборная съездит на Дальний Восток. Там точно будет биток. Сыграть со сборной региона, может, даже с командой РПЛ .

– Александр Медведев собирается предложить матч против сборной легионеров.

– Кстати, неплохо. Почему бы и нет.

– «Зенит» сможет убедить Вендела и Клаудиньо, что им не нужно уезжать в отпуск, а остаться и сыграть матч?

– Это надо делать не в отпуск, а в паузу. Те легионеры, которые остаются, пускай играют.

– Там же есть дополнительные дни выходных.

– Какая разница. «Зенит» сыграл с «Войводиной», – отметил заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.