27 причин сыграть с 27 худшими сборными мира после Брунея

От Бутана до Восточного Тимора.

Россия мучительно отыскала соперника для ноябрьского сбора . Бруней. 183-е место в рейтинге ФИФА. Ниже только 27 стран, но мы уверены – с ними тоже нужно играть. Не по футбольным причинам, а чтобы открыть необычные закутки мира.

184. Бутан 🇧🇹

Эрегированные фаллосы – большой культ буддистского королевства. Там будничное дело – нарисовать член на фасаде дома. И не просто буквами или абстрактно, как принято у нас, а красочно и в подробностях.

Считается, что культ зародился от тибетского проповедника Друкпы Канлея. Его в XV веке считали сумасшедшим, но Канлей так ярко сражался с ханжеством и застенчивостью народа, что бутанцы до сих пор верят: фаллос спасает от злых духов.

185. Самоа 🇼🇸

В 2011 году страна сменила часовой пояс – для упрощения связи с Австралией и Новой Зеландией. И сделала это необычно – через пропуск одного дня. 30 декабря 2011 года в истории Самоа не существует.

186. Бангладеш 🇧🇩

Тут делят год не на четыре сезона, а на шесть: ришшо (май-июль), сезон дождей борша (июль-сентябрь), шорот (сентябрь-ноябрь), хемонто (ноябрь-январь), шить (январь-март) и бошонто (март-май).

187. Лаос 🇱🇦

Местный экзотический вид спорта – борьба жуков-носорогов. Люди сначала ищут в лесах самых сильных, тренируют в спаррингах с жуками попроще и затем выпускают в бой. На это даже делают ставки.

188. Монголия 🇲🇳

Около трети монголов все еще ведут кочевой образ жизни – поэтому у них нет постоянного адреса. А как тогда прислать письмо в юрту? Для этого каждый, даже небольшой участок в стране получил код из букв и цифр. Центральная площадь Улан-Батора тоже зашифрована – RW8SK QZKSL.

189. Американский Самоа 🇦🇸

Родившийся в Американском Самоа (стране, граничащей с Новой Зеландии и государствами поменьше) человек – формально гражданин США, но с ограниченными правами: не сможет голосовать, баллотироваться в президенты и Конгрессь. Единственный плюс – не нужно платить федеральный налог.

190. Сан-Томе и Принсипи 🇸🇹

Главная достопримечательность африканского государства у экватора – огромный пик Кан-Гранде. Его можно принять за обычную гору, но нет – в основном это застывший столб магмы. 668 метров!

191. Острова Кука 🇨🇰

Островам Кука принадлежит один из самых заметных разгромов в футболе сборных – 0:30 от Таити. И это стряслось в первой игре команды – в 1971 году.

192. Джибути 🇩🇯

Обязательное место посещения – озеро Аббе, которое признано одним из самых труднодоступных мест на планете. Это соленое озеро, где больше всего впечатляет высушенная часть – идеальная локация для съемок фильма о постапокалипсисе. При этом она удивительно контрастирует с водной частью, где одновременно собираются сотни фламинго.

193. Макао 🇲🇴

Это фактически часть Китая, но с некоторыми привилегиями – например, возможностью проводить азартные игры. В Макао находится крупнейшее в мире казино – «Венеция». Площадь внутри здания – 980 000 квадратных метров.

194. Аруба 🇦🇼

Слышали о пляжном теннисе? А на Арубе это самый престижный спорт с крупнейшим в мире турниром. В отличие от обычного тенниса мяч не может опускаться на поверхность (никак не отскочит от песка), а играют ракетками из стекловолокна и мячами с пониженным давлением.

195. Кайманские острова 🇰🇾

Туристы любят приезжать в ноябре – в это время проходит пиратская неделя, когда все наряжаются на реконструкции пиратских сражений и поиск сокровищ.

196. Восточный Тимор 🇹🇱

Молодая страна Юго-Восточной Азии (признана в 2002 году) удивляет процентом католиков – 97%. Больше только в Ватикане.

197. Пакистан 🇵🇰

Как же мы были близки! С футболом в стране печально, но в производстве мячей Пакистан – лидер с отрывом. Семь из десяти футбольных мячей в мире сшито (и как правило, вручную) в городе Сиалкот, где этим занят каждый десятый житель.

198. Гибралтар 🇬🇮

На гибралтарском пляже недалеко от скалы в марте 1969-го поженились Джон Леннон и Йоко Оно. Потому что Гибралтар был тогда единственным местом Европы, где брак регистрировали ну о-о-очень быстро. Пара пробыла в стране всего 75 минут и полетела в Амстердам.

199. Тонга 🇹🇴

Единственная монархия в Океании с крайне консервативным христианским укладом (об этом говорит красный крест на флаге). Например, в воскресенье плавание, как и любая физическая активность, признано «провокационным поведением».

200. Шри-Ланка 🇱🇰

Местная особенность: кафе, рестораны, бары и другие заведения Шри-Ланки, где можно поесть, называют отелями. Это сильно путает туристов, но традиция сложилась, потому что раньше хорошая еда была только в отелях.

201. Сейшельские острова 🇸🇨

Самая маленькая страна Африки, откуда родом самая старая черепаха на планете. Джонатану 192 года, а его вес около 150 килограммов. У него есть фото от 1886 года (Джонатану уже больше пятидесяти) и актуальные – со знаменитостями и политиками.

202. Сомали 🇸🇴

Факт не о пиратах: ладан, запах которого многие знают по церкви, в основном добывают в Сомали. Там на склоне гор обильно растут ладанные деревья. Но в православных церквях ладан обычно делают из древесной смолы дерева Босвелия, которое тоже растет в Африке.

203. Лихтенштейн 🇱🇮

У королевства рекордный показатель олимпийских медалей на душу населения. Лихтенштейн выиграл десять – то есть одна награда приходится на 3640 жителей.

204. Гуама 🇬🇺

Ей принадлежит самая высокая гора мира – Ламлам. Только если считать не от земли, а со дна Марианской впадины. Высота горы – 11 530 метров, но только 406 метров видно над морем.

205. Багамские острова 🇧🇸

Остров на Багамах, где точно нужно побывать, – Пиг-Бич. Здесь не живут люди, зато на пляжах творится нечто сюрреалистичное – повсюду загорают и купаются у берега одомашненные свиньи. Причем достоверно неизвестно, откуда они: или их давным-давно забыли пираты, или специально развели для внимания туристов.

206. Острова Теркс и Кайкос 🇹🇨

Британская заморская территория, которую с 2009 по 2012 годы Великобритания управляла напрямую, потому что искала правительство, которое бы не было замешано в коррупции.

207. Американские Виргинские острова 🇻🇮

Там бывал с экспедицией Христофор Колумб. Почему факт выделяется? Дело в том, что это единственное место, которое подконтрольно США, где бывал Колумб.

208. Британские Виргинские острова 🇻🇬

Здесь все немного странно. Острова – часть заморской территории Великобритании, но находятся ближе к США. Официальный девиз страны – «Будьте бдительны». А главное национальное блюдо – рыба вперемешку с грибами и майонезом.

209. Ангилья 🇦🇮

В островном государстве всего шесть светофоров. И не имеет значения, где в автомобиле расположен руль: дороги не настолько загружены, чтобы об этом беспокоиться.

210. Сан-Марино 🇸🇲

Одно из самых маленьких государств, одна из трех в мире (помимо Ватикана и Лесото) стран-анклавов. При этом – в своих нерушимых границах – это старейшее государственное образование. С 301 года ничего не менялось.

Фото: Thomas Imo/Photothek Media Lab/Global Look Press ; commons.wikimedia.org /stull17, Xben911, LittleT889, Roy Googin, cdorobek, Philippe Bourachot, Rolf Cosar; facebook.com/beachtennisaruba ; East News /Patrick Hochner / Biosphoto / Biosphoto via AFP; Gettyimages.ru /Simpson/Express