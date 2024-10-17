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Россия сыграет с Брунеем в Сочи 15 ноября, с Сирией – 19-го в Волгограде («Матч ТВ»)

Стали известны города проведения матчей сборной России в ноябре.

Соперниками России в следующую международную паузу должны стать команды Брунея и Сирии.

По данным «Матч ТВ», игра против Брунея с наибольшей вероятностью пройдет в Сочи 15 ноября. Отмечается, что качество поля на стадионе «Фишт» вызывает опасения, однако РФС рассчитывает, что к моменту проведения матча стадион будет приведен в порядок.

Игра с Сирией, как сообщалось ранее, должна состояться 19 ноября в Волгограде – ожидается, что матч пройдет согласно плану.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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