Россия сыграет с Брунеем в Сочи 15 ноября, с Сирией – 19-го в Волгограде («Матч ТВ»)

Стали известны города проведения матчей сборной России в ноябре.

Соперниками России в следующую международную паузу должны стать команды Брунея и Сирии .

По данным «Матч ТВ », игра против Брунея с наибольшей вероятностью пройдет в Сочи 15 ноября. Отмечается, что качество поля на стадионе «Фишт» вызывает опасения, однако РФС рассчитывает, что к моменту проведения матча стадион будет приведен в порядок.

Игра с Сирией, как сообщалось ранее, должна состояться 19 ноября в Волгограде – ожидается, что матч пройдет согласно плану.