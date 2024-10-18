ЮАР не ведет переговоров с РФС о матче со сборной России

ЮАР не ведет переговоров о матче со сборной России.

«Россия и ЮАР сотрудничают друг с другом и имеют диалоги по разным вопросам. Но на данный момент ЮАФА не ведут переговоров с РФС по товарищескому матчу.

Возможны ли игры в будущем? Все будет зависеть от свободных дат и предложений», – сказал директор по коммуникациям Южноафриканской футбольной ассоциации Мнинава Нтлоко.

Ранее стало известно , что в ноябре сборная России сыграет с Брунеем и Сирией.