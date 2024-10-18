ЮАР не ведет переговоров с РФС о матче со сборной России
ЮАР не ведет переговоров о матче со сборной России.
«Россия и ЮАР сотрудничают друг с другом и имеют диалоги по разным вопросам. Но на данный момент ЮАФА не ведут переговоров с РФС по товарищескому матчу.
Возможны ли игры в будущем? Все будет зависеть от свободных дат и предложений», – сказал директор по коммуникациям Южноафриканской футбольной ассоциации Мнинава Нтлоко.
Ранее стало известно, что в ноябре сборная России сыграет с Брунеем и Сирией.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
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