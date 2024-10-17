Глушаков допустил, что пройдет стажировку в «Спартаке»: «Вижу себя тренером»
Денис Глушаков не исключил, что может пройти стажировку в «Спартаке».
– Как продвигается история с прощальным матчем?
– Пока не задумывался. Многие хотят, чтобы карьера закончилась красиво.
– Хотели бы познакомиться с главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем?
– Да. Когда будет время, можно было бы пообщаться.
– А пройти стажировку в «Спартаке»?
– Все возможно, но пока не задумываюсь, что надо идти к Станковичу или кому‑то еще.
– Хотите попробовать себя в роли тренера?
– Вижу себя тренером, хочу попробовать, а дальше будет видно, – сказал бывший капитан «Спартака».
37-летний Глушаков, числящийся в «Химках», намерен завершить карьеру по окончании этого сезона.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
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