Глушаков планирует стать тренером: «Хотелось бы, чтобы «Спартак» следующее чемпионство отпраздновал во главе со мной»

Денис Глушаков заявил о желании выиграть Мир РПЛ со «Спартаком» как тренер.

– Я учился в академии РФС . Сейчас заканчивается лицензия, надо ее подтверждать. Карьера у меня на закате, хотелось бы стать тренером. Там преподают профессионалы. Там есть чему поучиться.

У меня есть лицензия А, дальше – лицензия Pro. Сейчас я подтверждаю лицензию А, а потом надо поработать в структуре клуба и начинать обучение на лицензию Pro.

– Какую команду хотели бы возглавить в будущем?

– Сложно говорить. Надо попробовать, дано мне тренировать или нет. Посмотрим.

Но хотелось бы, конечно, чтобы «Спартак » следующее чемпионство отпраздновал со мной как с главным тренером, – сказал полузащитник «Химок» на форуме «Россия – спортивная держава».