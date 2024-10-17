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Глушаков планирует стать тренером: «Хотелось бы, чтобы «Спартак» следующее чемпионство отпраздновал во главе со мной»

Денис Глушаков заявил о желании выиграть Мир РПЛ со «Спартаком» как тренер.

– Я учился в академии РФС. Сейчас заканчивается лицензия, надо ее подтверждать. Карьера у меня на закате, хотелось бы стать тренером. Там преподают профессионалы. Там есть чему поучиться.

У меня есть лицензия А, дальше – лицензия Pro. Сейчас я подтверждаю лицензию А, а потом надо поработать в структуре клуба и начинать обучение на лицензию Pro.

– Какую команду хотели бы возглавить в будущем?

– Сложно говорить. Надо попробовать, дано мне тренировать или нет. Посмотрим.

Но хотелось бы, конечно, чтобы «Спартак» следующее чемпионство отпраздновал со мной как с главным тренером, – сказал полузащитник «Химок» на форуме «Россия – спортивная держава».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoХимки
logoпремьер-лига Россия
logoРФС
logoДенис Глушаков
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