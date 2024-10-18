Чемпионат Китая. Лидер «Шанхай Порт» в гостях у «Чэнду» с 3-го места. Трансляция на Спортсе’’ в 15:00 мск
«Шанхай Порт» сыграет в гостях с «Чэнду Жунчэн» в 28-м туре Суперлиги Китая.
«Порт» лидирует в чемпионате, опережая на два очка «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого.
Игру в 15:00 мск в прямом эфире покажет Спортс’’, комментировать будут Артем Терентьев и Анастасия Романовская.
«Шанхай» Слуцкого в 14:35 мск начнет матч против «Хэнань».
Чемпионат Китая
28-й тур
Опубликовано: Sports
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