«Шанхай Порт» Оскара пропустил 3 гола за 20 минут от «Чэнду». Дубль сделал Тан Чуан, до этого у него был 1 мяч в сезоне

«Чэнду Жунчэн» ведет у «Шанхай Порта» в матче 28-го тура Суперлиги Китая.

Прямую трансляцию матча смотрите на Спортсе’’ с комментарием Артема Терентьева и Анастасии Романовской.

В первом тайме лидирующий в чемпионате «Шанхай Порт» пропустил 3 мяча с 22-й по 43-ю минуты: «Чэнду» вышел вперед со счетом 2:0, а после одного ответного гола забил свой 3-й.

Дубль в составе «Чэнду» сделал 28-летний форвард Тан Чуан, он проводит 11-й матч в чемпионате, предыдущий раз Чуан выходил на поле 20 июля, а забивал – 10 мая, тот гол до матча с «Шанхай Портом» был для него единственным.

Таблица чемпионата Китая

Статистика чемпионата Китая