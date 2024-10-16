Месси получит специальный приз от Marca в знак признания его карьеры

Лионель Месси получит награду от Marca.

Американская редакция спортивной газеты вручит футболисту «Интер Майами» и сборной Аргентины специальный приз в знак признания его карьеры.

Церемония награждения состоится 17 октября и пройдет на стадионе клуба из Флориды.

«В сопровождении семьи, партнеров по команде, спортсменов, спонсоров и различных официальных лиц Лео получит из рук директора Marca Хуана Игнасио Гальярдо и одного из владельцев «Интер Майами» Хорхе Маса трофей в знак признания его первым среди первых.

46 титулов, завоеванных уроженцем Росарио с момента его прихода в профессиональный футбол, являются рекордными. И эта награда от нашей газеты – дань уважения одной из величайших легенд спорта.

С момента своего появления в «Барселоне» в 2004 году до перехода в «ПСЖ», а теперь и в «Интер Майами», в дополнение к блестящей карьере в сборной Аргентины, Месси накопил почти нечеловеческий список достижений: восемь «Золотых мячей», шесть «Золотых бутс», лучший бомбардир Ла Лиги, лучший бомбардир сборной Аргентины, игрок, сыгравший больше всего матчей в истории чемпионатов мира... Плюс все коллективные титулы с его командами, вплоть до нынешнего рекорда, а также чемпионат мира-2022 в качестве вишенки на торте.

Рекорд, который за последние месяцы был обновлен: прошлым летом [Месси] выиграл свой второй Кубок Америки в составе сборной Аргентины, а в начале октября выиграл MLS Supporter’s Shield в составе «Интер Майами ».

По всем этим причинам четверг станет особенным днем для Месси и для Marca. Церемония вручения премии Marca America Award станет памятным событием из-за важности ее главного героя, одного из величайших спортсменов всех времен», – говорится в сообщении газеты.