Лапорта про оппозицию: «Барселона» – лучший клуб Европы. Апокалиптические заявления ошибочны, многие барселонцы считают, что цель этих людей – испортить хороший момент»
«Я уважаю каждое мнение, но большинство болельщиков довольно. Апокалиптические заявления мне кажутся ошибочными. Многие барселонцы считают, что цель этих людей – испортить хороший момент, который мы переживаем. Они создают реальность, которой не существует.
Правда в том, что «Барселона» снова в центре нашей жизни. Мы лучший клуб в Европе. Оппозиция раздражает большинство кулес и пытается ослабить нас, а мы должны быть едины. Выборы пройдут в 2026 году, на все это еще будет время. Если они хотят начать все это сейчас – ладно, но будет ошибкой давать прогнозы, которые не имеют отношения к действительности», – сказал президент «Барселоны» в эфире клубного канала.
Оппозиция Лапорте считает, что в финансовом отчете «Барсы» занижены убытки. Сосьос призвали не утверждать его на ассамблее
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