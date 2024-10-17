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«Барса» просила художника сделать обложку для меню, возможно – поэтому он нарисовал креветок. Я бы изобразил ван Гала со слоганом: «125 лет позитива». Автор комиксов Небреда о плакате к юбилею клуба

Каталонские художники оценили плакат «Барселоны» к 125-летию клуба.

Сегодня каталонцы представили плакат, посвященный 125-летней годовщине основания клуба – его автором стал художник Микель Барсело. На полотне изображен футболист в форме «Барселоны», внутри фигуры которого можно увидеть человеческие силуэты в движении и изображения различных растений и животных, в том числе морских, которые, по мнению художника, могут ассоциироваться с футболом.

«Возможно, его попросили сделать обложку для ресторанного меню, и поэтому он изобразил несколько креветок. Вероятно, художник выходил из себя или его отвлекали во время рисования», – сказал юморист и автор комиксов Оскар Небреда.

Небреда также предложил свою версию плаката с изображением Луи ван Гала. Кроме того, по его мнению, на плакате можно было изобразить женщину.

«Он указывал бы на кого-то пальцем, говоря: «Ты был плох». Все это сопровождалось бы слоганом «125 лет позитива».

Им следовало изобразить Джорджину или Монтсеррат Куле (Небреда намекает на созданного им анимационного персонажа, болельщика «Барселоны» Жорди Куле – Спортс’’)», потому что теперь в клубе радуют именно девушки», – сказал Небреда.

Свое мнение о плакате также высказал иллюстратор Пиларин Байес.

«Креветки вызывают непреодолимое желание их съесть.

Я бы изобразил нашу команду, соперников и судью. Последнего – в виде мрачной ведьмы, это бы отражало реальность. Также я бы изобразил публику – это очень важно! Команда, которая играет на пустом стадионе, – это позор», – сказал Байес.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RAC1
logoЛуи ван Гал
logoБарселона
logoЛа Лига
ахахаха
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