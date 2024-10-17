«Барса» представила плакат в честь 125-летия клуба, созданный художником Барсело

«Барселона» представила плакат, посвященный 125-летию клуба.

Автором плаката стал художник Микель Барсело. На полотне изображен футболист в форме «Барселоны», внутри фигуры которого можно увидеть человеческие силуэты в движении и изображения различных растений и животных, в том числе морских, которые, по мнению художника, могут ассоциироваться с футболом.

Памятные плакаты в честь юбилейных дат «Барселоны», созданные художниками, появлялись раз в 25 лет – предыдущие постеры были приурочены к 25-й, 50-й, 75-й и 100-й годовщинам основания клуба.

Плакат был представлен в первом эпизоде ежемесячного видеоподкаста «Барселоны» La Llotja del 125. Его презентация стала началом масштабных мероприятий в честь 125-летнего юбилея клуба.

С 24 октября «Барселона» совместно с каналом TV3 начнет конкурс по выбору гимна в честь 125-летней годовщины основания – процесс будет отражен в шестисерийной программе El nou Clam. 29 ноября в оперном театре «Лисео» состоится большой концерт в честь юбилея клуба. Также в ноябре планируется лотерея, розыгрыш которой запланирован на 30 ноября.

Фото: fcbarcelona.com/