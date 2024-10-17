Боссы «Севильи» из-за дела Негрейры отказались от совместной трапезы с руководством «Барсы» и не поедут на матч в воскресенье. В прошлом сезоне клуб поступил так же

Боссы «Севильи» отказались встречаться с руководством «Барселоны» перед матчем.

Команды встретятся в рамках 10-го тура Ла Лиги в воскресенье, 20 сентября.

По данным Mundo Deportivo, президент «Севильи» Хосе Мария Дель Нидо Карраско и другие представители высшего руководства клуба отказались от традиционного совместного обеда с боссами «Барселоны», а также не будут присутствовать в ложе во время матча.

Свое решение руководство «Севильи» объяснило причастностью «Барселоны» к делу Негрейры. Отметим, что в прошлом сезоне клуб поступил аналогичным образом, после чего «Барселона » объявила о «разрыве отношений» с «Севильей».

Напомним, в конце мая с руководства «Барселоны» были сняты обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей Хосе Марии Энрикесу Негрейре . Против удовлетворения апелляций, которые подавали в ходе разбирательств каталонцы, выступали Ла Лига и «Реал». Суд ранее посчитал преступлением выплату Негрейре 7,7 млн евро от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.