Боссы «Севильи» из-за дела Негрейры отказались от совместной трапезы с руководством «Барсы» и не поедут на матч в воскресенье. В прошлом сезоне клуб поступил так же
Команды встретятся в рамках 10-го тура Ла Лиги в воскресенье, 20 сентября.
По данным Mundo Deportivo, президент «Севильи» Хосе Мария Дель Нидо Карраско и другие представители высшего руководства клуба отказались от традиционного совместного обеда с боссами «Барселоны», а также не будут присутствовать в ложе во время матча.
Свое решение руководство «Севильи» объяснило причастностью «Барселоны» к делу Негрейры. Отметим, что в прошлом сезоне клуб поступил аналогичным образом, после чего «Барселона» объявила о «разрыве отношений» с «Севильей».
Напомним, в конце мая с руководства «Барселоны» были сняты обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Против удовлетворения апелляций, которые подавали в ходе разбирательств каталонцы, выступали Ла Лига и «Реал». Суд ранее посчитал преступлением выплату Негрейре 7,7 млн евро от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.
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