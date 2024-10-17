«Барса» перевела 1 млн евро фальшивому агенту Левандовского на счет на Кипре в 2022-м. Банк счел операцию подозрительной и заблокировал деньги

«Барселона» перевела фальшивому агенту 1 миллион евро.

Мошенник, выдавший себя за агента Пини Захави , представляющего Роберта Левандовского , попросил «Барселону» перевести деньги на банковский счет на Кипре. «Барселона » осуществила перевод, но через несколько дней сотрудник банка предупредил клуб о том, что странно переводить такую большую сумму на счет, который был открыт в том же месяце и на котором не было зафиксировано никакой активности.

«Барселона» связалась с Захави, чтобы обсудить ситуацию, и агент, который также представляет интересы Ханси Флика, ответил, что никто из его агентства не контактировал с клубом. Банк заблокировал деньги, и клуб смог их вернуть.

События произошли летом 2022 года, когда «Барселона» начала попытки подписать Левандовского из «Баварии». Несколько директоров получили электронное письмо от имени Захави, в котором говорилось, что комиссия в размере одного миллиона евро будет отправлена на счет в Банке Кипра. В письме было указано имя некого Майкла Жерардуса Эрмануса Демона. Банк счел этот депозит «высокорискованным» из-за характера счета.

Демон отправил серию электронных писем как в «Барселону», так и в высшие инстанции Банка Кипра с требованием разблокировать перевод, настаивая на том, что он является посредником, участвовавшим в многочисленных операциях. Он пригрозил «Барселоне» возможными проблемами с подписанием Левандовского.

По словам «Барселоны», в 2023 году они получили другие письма с требованием 250 000 евро и передали дело в руки полиции, однако расследование не было начато, поскольку не было подано официальной жалобы.

Захави, со своей стороны, заявил, что не знает этого человека и добавил, что не подал жалобу на использование своего имени, так как думал, что это сделает «Барселона». Реальная комиссия агента составила 10 миллионов евро, что является 10% от зарплаты Левандовского в «Барселоне», который получит 104 миллиона за все годы, указанные в контракте.