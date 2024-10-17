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«Барса» перевела 1 млн евро фальшивому агенту Левандовского на счет на Кипре в 2022-м. Банк счел операцию подозрительной и заблокировал деньги

«Барселона» перевела фальшивому агенту 1 миллион евро.

Мошенник, выдавший себя за агента Пини Захави, представляющего Роберта Левандовского, попросил «Барселону» перевести деньги на банковский счет на Кипре. «Барселона» осуществила перевод, но через несколько дней сотрудник банка предупредил клуб о том, что странно переводить такую большую сумму на счет, который был открыт в том же месяце и на котором не было зафиксировано никакой активности.

«Барселона» связалась с Захави, чтобы обсудить ситуацию, и агент, который также представляет интересы Ханси Флика, ответил, что никто из его агентства не контактировал с клубом. Банк заблокировал деньги, и клуб смог их вернуть.

События произошли летом 2022 года, когда «Барселона» начала попытки подписать Левандовского из «Баварии». Несколько директоров получили электронное письмо от имени Захави, в котором говорилось, что комиссия в размере одного миллиона евро будет отправлена на счет в Банке Кипра. В письме было указано имя некого Майкла Жерардуса Эрмануса Демона. Банк счел этот депозит «высокорискованным» из-за характера счета.

Демон отправил серию электронных писем как в «Барселону», так и в высшие инстанции Банка Кипра с требованием разблокировать перевод, настаивая на том, что он является посредником, участвовавшим в многочисленных операциях. Он пригрозил «Барселоне» возможными проблемами с подписанием Левандовского.

По словам «Барселоны», в 2023 году они получили другие письма с требованием 250 000 евро и передали дело в руки полиции, однако расследование не было начато, поскольку не было подано официальной жалобы.

Захави, со своей стороны, заявил, что не знает этого человека и добавил, что не подал жалобу на использование своего имени, так как думал, что это сделает «Барселона». Реальная комиссия агента составила 10 миллионов евро, что является 10% от зарплаты Левандовского в «Барселоне», который получит 104 миллиона за все годы, указанные в контракте.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Relevo
logoБарселона
logoЛа Лига
Пини Захави
logoРоберт Левандовски
агенты
деньги
ахахаха
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