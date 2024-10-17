Мбаппе о награде игроку сентября в «Реале»: «Я очень счастлив. Нас ждут три очень важных матча, мы хотим их выиграть, команда и я готовы»

Килиан Мбаппе прокомментировал получение награды игроку месяца в «Реале».

Мбаппе признан лучшим игроком сентября в мадридском клубе. Ранее сообщалось , что француз находится под подозрениями в изнасиловании.

«Я очень счастлив и благодарен болельщикам «Реала». Это большая радость – быть игроком месяца. Самое главное – выигрывать матчи в течение месяца, и надеюсь, что смогу получить эту награду снова.

Теперь нас ждут три очень важных матча, и мы хотим их выиграть. Команда и я готовы, и надеюсь, что мы выступим хорошо для всех мадридист», – сказал вингер «Реала».

Впереди у «Реала» игра Ла Лиги с «Сельтой», встреча с «Боруссией Дортмунд» в Лиге чемпионов и класико с «Барселоной».

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