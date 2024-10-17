Мбаппе о награде игроку сентября в «Реале»: «Я очень счастлив. Нас ждут три очень важных матча, мы хотим их выиграть, команда и я готовы»
Килиан Мбаппе прокомментировал получение награды игроку месяца в «Реале».
Мбаппе признан лучшим игроком сентября в мадридском клубе. Ранее сообщалось, что француз находится под подозрениями в изнасиловании.
«Я очень счастлив и благодарен болельщикам «Реала». Это большая радость – быть игроком месяца. Самое главное – выигрывать матчи в течение месяца, и надеюсь, что смогу получить эту награду снова.
Теперь нас ждут три очень важных матча, и мы хотим их выиграть. Команда и я готовы, и надеюсь, что мы выступим хорошо для всех мадридист», – сказал вингер «Реала».
Впереди у «Реала» игра Ла Лиги с «Сельтой», встреча с «Боруссией Дортмунд» в Лиге чемпионов и класико с «Барселоной».
Мбаппе заверил «Реал», что за обвинениями в изнасиловании стоит «ПСЖ»: «Он убежден, что это ловушка Аль-Хелайфи»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Реала»
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