Мбаппе признан лучшим игроком месяца в «Реале». У форварда 6 голов в 5 матчах сентября
Килиан Мбаппе стал лучшим игроком «Реала» в сентябре.
В 5 матчах за «Мадрид» в прошлом месяце французский нападающий забил 6 голов.
Фото: https://www.realmadrid.com
Статистику Мбаппе можно изучить здесь.
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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Реала»
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