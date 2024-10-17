Лим просит 350-400 млн евро за 91,5% акций «Валенсии». Долг клуба – 340 млн, 150 млн понадобится на достройку стадиона (As)
Как сообщает As, они ознакомились с документом от агентства, специализирующегося на продаже и покупке клубов. В нем изложена информация о социальной и экономической ситуации клуба.
Отмечается, что текущий долг «Валенсии» составляет 340 миллионов евро, а новому собственнику придется вложить дополнительно 150 миллионов евро на достройку стадиона и прилегающей инфраструктуры.
Напомним, строительство новой «Местальи» заморожено из-за недостатка финансирования.
Отдельно подчеркивается, что расходы на состав команды становятся все меньше. Более того, у 15 из 25 футболистов контракты истекают в 2026 году, а у восьми – в 2025-м.
Клуб занимает 18-е место в Ла Лиге, набрав 6 очков за 9 матчей.
Владельца «Валенсии» Лима обвиняют в незаконном выводе 23,3 млн евро из клуба и подделке документов
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