Лим просит 350-400 млн евро за 91,5% акций «Валенсии». Долг клуба – 340 млн, 150 млн понадобится на достройку стадиона (As)

Питер Лим хочет продать «Валенсию» за 350-400 миллионов евро.

Как сообщает As, они ознакомились с документом от агентства, специализирующегося на продаже и покупке клубов. В нем изложена информация о социальной и экономической ситуации клуба.

Отмечается, что текущий долг «Валенсии » составляет 340 миллионов евро, а новому собственнику придется вложить дополнительно 150 миллионов евро на достройку стадиона и прилегающей инфраструктуры.

Напомним, строительство новой «Местальи » заморожено из-за недостатка финансирования.

Отдельно подчеркивается, что расходы на состав команды становятся все меньше. Более того, у 15 из 25 футболистов контракты истекают в 2026 году, а у восьми – в 2025-м.

Клуб занимает 18-е место в Ла Лиге, набрав 6 очков за 9 матчей.

Владельца «Валенсии» Лима обвиняют в незаконном выводе 23,3 млн евро из клуба и подделке документов